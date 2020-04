Borse asiatiche chiudono in rally (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Le Borse asiatiche hanno chiuso la seduta in rally, galvanizzate dalle rassicurazioni arrivate ieri dalla Fed, sulla persistenza di una politica monetaria espansiva. Pressoché ignorato l’atteso peggioramento del PMI manifatturiero cinese. Alla Borsa di Tokyo, l’indice Nikkei è balzato del 2,8% a 209.325 punti, mentre il Topix è salito di circa l’1,5% a 952 punti. Chiusa per festività la borsa di Seoul. Anche le Borse cinesi hanno evidenziato una performance positiva nonostante la frenata del PMI manifatturiero: Shanghai sale dell’1,3% e Shenzhen dell’1,88%. Meglio Taiwan che porta a casa un vantaggio del 2,06%. In attivo le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: Hong Kong è rimasta chiusa per festività, mentre Singapore recupera il 2,12%, Kuala Lumpur ... Leggi su quifinanza Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) – Le Borse asiatiche hanno chiuso la seduta in rally, galvanizzate dalle rassicurazioni arrivate ieri dalla Fed, sulla persistenza di una politica monetaria espansiva. Pressoché ignorato l'atteso peggioramento del PMI manifatturiero cinese. Alla Borsa di Tokyo, l'indice Nikkei è balzato del 2,8% a 209.325 punti, mentre il Topix è salito di circa l'1,5% a 952 punti. Chiusa per festività la borsa di Seoul. Anche le Borse cinesi hanno evidenziato una performance positiva nonostante la frenata del PMI manifatturiero: Shanghai sale dell'1,3% e Shenzhen dell'1,88%. Meglio Taiwan che porta a casa un vantaggio del 2,06%. In attivo le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: Hong Kong è rimasta chiusa per festività, mentre Singapore recupera il 2,12%, Kuala Lumpur ...

Apertura lievemente in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 9852,14 punti, in flessione dello 0,13% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo ...

Future Eurostoxx positivo in attesa del Pil della zona euro

Future Eurostoxx positivo in avvio ma sotto i massimi di seduta. Il future sale dello 0,55% circa a 2982 punti dopo aver toccato in avvio un massimo a 3020 punti. Il Pil francese nel primo trimestre e ...

