Andie MacDowell rompe (quasi) con Internet

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 aprile 2020) Andie MacDowell, modella e attrice star di «Quattro matrimoni e un funerale», ha appena lasciato Twitter. Ha cancellato il suo account (@andiemacdowell3) perché non è riuscita a reggere le critiche: decine e decine di tweet al vetriolo di utenti che si sono scagliati contro di lei perché, violando la regola base dell’emergenza sanitaria, è uscita di casa e si è intrufolata di nascosto in un parco di Los Angeles chiuso per la quarantena.