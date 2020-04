‘Amici 19’, Maria De Filippi parla per la prima volta della lite con Valentin Dimitru e rivela se lo ha sentito dopo il programma. E sulle discussioni con Alessandra Celentano… (Di giovedì 30 aprile 2020) Reduce da Amici 19 e in procinto di dare il via ad Amici Speciali, la nota conduttrice Mediaset Maria De Filippi ha deciso di rilasciare un’intervista a Vanity Fair dove ha sviscerato diverse tematiche riguardanti sia la sua vita privata che quella lavorativa. Si tratta infatti di un’intervista senza filtri dove la De Filippi ha parlato per la prima volta anche di Valentin Alexandru Dumitru, il ballerino e allievo della Scuola più famosa d’Italia che ha abbandonato il programma durante una puntata del Serale. La diciannovesima edizione di Amici è stata infatti tutt’altro che semplice da gestire, non solo a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, ma anche per l’umore altalenante di alcuni partecipanti al programma e riguardo allo specifico avvenimento Maria ha tenuto a specificare: Lo rifarei tutta la vita, non mi sono ... Leggi su isaechia ‘Amici 19’ - Javier Rojas svela come stanno (davvero) le cose tra lui e Talisa Ravagnani. E a proposito di Nicolai Gorodiskii confessa : “Mi ha aperto gli occhi…”

