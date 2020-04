Allarme Confcommercio Milano: situazione drammatica (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – A Milano, Monza Brianza e Lodi, nell’intero 2020, il commercio al dettaglio chiuso ora per il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria Covid-19 pagherà un conto pesantissimo con una perdita di 4,9 miliardi di euro del volume d’affari: – 40% rispetto a una situazione di normalità. 4,2 miliardi soltanto a Milano e Città Metropolitana. La stima è dell’Ufficio studi della Confcommercio milanese sulla base di una ripartenza dal 18 maggio. Soltanto a fine anno si può ipotizzare un parziale ritorno a scenari di mercato meno drammatici. Le attività commerciali al dettaglio completamente ferme sono oltre 22mila 700 per 123mila addetti. Sono più di 42.300 i lavoratori già stimati in cassa integrazione. Particolarmente grave la situazione delle aziende più piccole, fino a 9 dipendenti ... Leggi su quifinanza L'allarme di Confcommercio : "In Toscana il 20% dei negozi rischia di non riaprire"

L'allarme di Confcommercio : "In Toscana il 20% dei negozi rischia di non riaprire"

L'allarme di Confcommercio : "In Toscana il 20% dei negozi rischia di non riaprire" (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – A, Monza Brianza e Lodi, nell’intero 2020, il commercio al dettaglio chiuso ora per il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria Covid-19 pagherà un conto pesantissimo con una perdita di 4,9 miliardi di euro del volume d’affari: – 40% rispetto a unadi normalità. 4,2 miliardi soltanto ae Città Metropolitana. La stima è dell’Ufficio studi dellamilanese sulla base di una ripartenza dal 18 maggio. Soltanto a fine anno si può ipotizzare un parziale ritorno a scenari di mercato meno drammatici. Le attività commerciali al dettaglio completamente ferme sono oltre 22mila 700 per 123mila addetti. Sono più di 42.300 i lavoratori già stimati in cassa integrazione. Particolarmente grave ladelle aziende più piccole, fino a 9 dipendenti ...

Rog_2 : RT @ilriformista: Allarme rosso per l’italia, 500 mila imprese a rischio @aldotorchiaro @AziendaItalia3 @Confindustria @Confcommercio htt… - cimbolano : RT @ilriformista: Allarme rosso per l’italia, 500 mila imprese a rischio @aldotorchiaro @AziendaItalia3 @Confindustria @Confcommercio htt… - EmFavarato : RT @ilriformista: Allarme rosso per l’italia, 500 mila imprese a rischio @aldotorchiaro @AziendaItalia3 @Confindustria @Confcommercio htt… - balestra_carlo : RT @ilriformista: Allarme rosso per l’italia, 500 mila imprese a rischio @aldotorchiaro @AziendaItalia3 @Confindustria @Confcommercio htt… - lisanna : RT @ilriformista: Allarme rosso per l’italia, 500 mila imprese a rischio @aldotorchiaro @AziendaItalia3 @Confindustria @Confcommercio htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Confcommercio Allarme Confcommercio Milano: situazione drammatica Borsa Italiana Allarme Confcommercio Milano: situazione drammatica

(Teleborsa) - A Milano, Monza Brianza e Lodi, nell'intero 2020, il commercio al dettaglio chiuso ora per il lockdown imposto dall'emergenza sanitaria Covid-19 pagherà un conto pesantissimo con una per ...

Coronavirus, la rabbia di estetisti e parrucchieri: "Nessuna certezza sulla riapertura, condannati a morte"

E’ un grido d’allarme quello che arriva dalla Confcommercio Lazio sud sul futuro del settore dell’estetica e dei parrucchieri, per i quali non c’è una prospettiva di riapertura a breve. “Nessuna certe ...

(Teleborsa) - A Milano, Monza Brianza e Lodi, nell'intero 2020, il commercio al dettaglio chiuso ora per il lockdown imposto dall'emergenza sanitaria Covid-19 pagherà un conto pesantissimo con una per ...E’ un grido d’allarme quello che arriva dalla Confcommercio Lazio sud sul futuro del settore dell’estetica e dei parrucchieri, per i quali non c’è una prospettiva di riapertura a breve. “Nessuna certe ...