Maltratta moglie e figli per mesi | arrestato 53enne di Paganica

(Di mercoledì 29 aprile 2020) L'Aquila - La scorsa settimana, i Carabinieri della Stazione dihanno eseguito un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare per il reato dimenti in famiglia di un uomo residente a L’Aquila. Circa un anno fa una giovane donna, stufa delle continue vessazioni fisiche e psicologiche alle quali veniva sottoposta ormai da anni dal marito, decide di denunciare tutto alle Autorità. Ne scaturisce l’allontanamento del marito dalla casa famigliare. L’uomo però, nel corso degli ultimi, viola le prescrizioni imposte dal giudice continuando a molestare lache però non esita a chiamare il 112. I numerosi interventi eseguiti dai militari della locale Stazione Carabinieri hanno consentito di documentare oggettivamente le violazioni commesse dall’uomo. Considerato quanto sopra, tenuto conto di quanto documentato dai ...

Riviera Oggi

