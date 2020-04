Il secondo scudetto fu “the last dance” del Napoli di Maradona

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Oggi sono trent’anni dale ultimovinto dal. Si festeggiò – quel 29 aprile 1990 – l’ultimo grande successo deldi. Pochi mesi dopo, venne conquistata la Supercoppa italiana con un sonante 5-1 sulla Juventus di Maifredi. Dopodiché partirono i titoli di coda. Per tornare ad alzare, ci sono voluti ventidue anni. Ma sono state soltanto “coppette” come le definiscono spregiativamente a, dimenticando che prima disolo quelle sono state vinte: due Coppe Italia. La celebrazione dele ultimodelporta con sé anche la consapevolezza della fine di un’epoca. Trent’anni dopo, vale probabilmente la pena soffermarsi su quest’altro aspetto. In un periodo in cui gli appassionati di sport stanno guardando su Netflix “Thedance” ...