Germano Celant | più un curatore che un critico

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 29 aprile 2020) E’ scomparso ieri per Covid-19. Quest’anno avrebbe compiuto 80 anni, era nato a Genova, orgoglioso delle sue origini sinti tanto da chiamare il suo unico figlio Argento come il materiale prediletto da quel popolo nomade per i propri manufatti da commerciare in giro per il mondo. E gir