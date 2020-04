Cyberpunk 2077 ci presenta i Valentinos | una delle gang più grandi di Night City

(Di mercoledì 29 aprile 2020)doveva essere lanciato nel mese di aprile e, sicuramente, avrebbe fatto molta compagnia ai giocatori bloccati in casa a causa dell'emergenza Coronavirus. Il gioco arriverà su PC e console tra qualche mese e, nel frattempo, CDPR ci offre una prima occhiata a un'altradi.Tramite l'account Twitter ufficiale, veniamo introdotti ai. Sono unabande piùcon cui avremo a che fare e sono caratterizzati da "un forte codice morale e tradizioni secolari". In un tweet condiviso dagli sviluppatori possiamo vedere un video dedicato alla fazione:Leggi altro...

Gogo Magazine

Cyberpunk 2077 avrà sesso, violenza, droghe, prostituzione e sangue: per l'ente brasiliano per la classificazione non manca davvero nulla al gioco di CD Projekt RED. NOTIZIA di Luca Forte — 26/04/2020 ...Cyberpunk 2077 uscirà il prossimo 17 settembre e sappiamo che presenterà temi per adulti. Ma quanti temi per adulti e quali, soprattutto? Secondo la classification board del Brasile, il gioco ha una v ...