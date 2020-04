Covid-19, Musumeci: «La Sicilia deve restare blindata» (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Sicilia deve restare blindata per evitare che aumentino di nuovo i contagi a causa dei rientri dal Nord. Musumeci vuole scongiurare quanto già è accaduto nelle scorse settimana. L’obbiettivo è vietare gli ingressi ancora per qualche tempo ed evitare così altre fughe dal Nord. Il Governatore Siciliano ha chiesto al governo nazionale l’impegno affinchè si evitino allentamenti della misure di accesso sull’Isola. “Ho appena chiesto al ministro dei Trasporti di mantenere inalterate le norme per l’accesso in Sicilia – ha detto il presidente della Regione Musumeci in una nota -. Saranno, come sempre, i dati epidemiologici a suggerirci, nelle prossime settimane, quando avviare una lenta e graduale riapertura dei collegamenti con il resto del Mondo”. In Sicilia, secondo i dati diramati dall’ultimo ... Leggi su direttasicilia Covid19 - Musumeci chiederà la riapertura della Sicilia se sarà contagi zero

Covid-19 - dalla Calabria sbarchi non autorizzati - ira di Musumeci

Covid-19 - dalla Calabria sbarchi non autorizzati - ira di Musumeci (Di mercoledì 29 aprile 2020) Laper evitare che aumentino di nuovo i contagi a causa dei rientri dal Nord.vuole scongiurare quanto già è accaduto nelle scorse settimana. L’obbiettivo è vietare gli ingressi ancora per qualche tempo ed evitare così altre fughe dal Nord. Il Governatoreno ha chiesto al governo nazionale l’impegno affinchè si evitino allentamenti della misure di accesso sull’Isola. “Ho appena chiesto al ministro dei Trasporti di mantenere inalterate le norme per l’accesso in– ha detto il presidente della Regionein una nota -. Saranno, come sempre, i dati epidemiologici a suggerirci, nelle prossime settimane, quando avviare una lenta e graduale riapertura dei collegamenti con il resto del Mondo”. In, secondo i dati diramati dall’ultimo ...

tempostretto : Un nuovo articolo: (Fase 2 Covid. 13 sindaci dei Nebrodi a Musumeci: 'Fai sentire la tua voce o sarà la fine') è st… - MeridioNews : Dopo il Covid-19, la fase due del governo Musumeci Col rimpasto fuori Bandiera, dentro la Lega. Ma dove? - enricodigiacomo : “Giungere a una proposta ampia e convergente per invitare il presidente Conte a modificare le preannunciate disposi… - Ilforzamessina : Covid-19| Fase 2, Musumeci domani incontra governatori di centrodestra - LaGrevia : Ma il mio presidente che la tocca pianissimo? Io non l’ho votato però in questo periodo è scatenato. -