ANGI | l’importanza degli strumenti digitali per le comunità scolastiche Racconto di

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Yannick Roussel, Présidente dell’Associazione France et de l’Académie Internationale de l’Entrepreneuriat (Accademia Internazionale dell’Imprenditoria) nonché membro del comitato scientifico– Associazione Nazionale Giovani Innovatori, nella sua video pillola compie delle riflessioni su quanto sia essenziale l’innovazione in ogni campo, anche nell’ambito della didattica scolastica ed universitaria. In questo contesto infatti il digitale è stato un vero e proprio alleato di tutti i cittadini e studenti, una risorsa unica che ha ci ha accompagnato da quando siamo costretti a casa a causa del Covid-19. All’improvviso tutte le scuole si sono travate catapultate nel mondo della formazione a distanza ed hanno dovuto ripensare rapidamente a come fare didattica senza avere gli alunni in classe, in pratica ripensare ...