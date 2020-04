Zingaretti, ‘Aiuti arrivino presto nelle tasche degli italiani’ (Di martedì 28 aprile 2020) Emergenza coronavirus, Nicola Zingaretti sulla fase 2: “Errori possono esserci stati, ma sono infinitamente minori rispetto allo sforzo virtuoso attuato”. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, il Segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti ha parlato dell’azione del governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Coronavirus, Zingaretti sulla fase 2: “La data del 1 giugno mi pare lontana” Nella prima parte della sua intervista al CorSera Zingaretti ha parlato inevitabilmente della fase 2 e delle polemiche che hanno accompagnato l’annuncio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Gli italiani hanno reagito alle regole indicate dal governo per il lockdown mostrando una maturità e un rigore straordinari; questo consegna al nostro Paese una forza immensa. Ora qualsiasi scelta sui tempi di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 28 aprile 2020) Emergenza coronavirus, Nicolasulla fase 2: “Errori possono esserci stati, ma sono infinitamente minori rispetto allo sforzo virtuoso attuato”. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, il Segretario del Partito democratico Nicolaha parlato dell’azione del governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Coronavirus,sulla fase 2: “La data del 1 giugno mi pare lontana” Nella prima parte della sua intervista al CorSeraha parlato inevitabilmente della fase 2 e delle polemiche che hanno accompagnato l’annuncio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Gli italiani hanno reagito alle regole indicate dal governo per il lockdown mostrando una maturità e un rigore straordinari; questo consegna al nostro Paese una forza immensa. Ora qualsiasi scelta sui tempi di ...

