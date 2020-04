WhatsApp, al via le videochiamate con un massimo di 8 partecipanti su iOS e Android (Di martedì 28 aprile 2020) WhatsApp ha allargato le videochiamate di gruppo ad un massimo di 8 partecipanti. Dopo l'annuncio di Mark Zuckerberg in occasione del lancio di Messenger Rooms, la nuova funzionalità ha debuttato su iOS ed è in procinto di arrivare anche su Android. Per cercare di respingere la concorrenza di app come Zoom o Google Meet, che hanno riscosso un enorme successo in questo momento di isolamento sociale, l'app di messaggistica ha deciso di migliorare il proprio servizio di videochiamate raddoppiando il precedente limite di partecipanti. Se si considera che l'emergenza coronavirus è ben lontana dalla fine, si tratta di una scelta necessaria per WhatsApp per aumentare il proprio bacino di utenti e consentirci di avere una vita sociale mediata dallo schermo del nostro telefono in maniera più semplice e immediata. Come avviare una videochiamata in 8 Per accedere ... Leggi su gqitalia Via ufficiale alle videochiamate WhatsApp fino a 8 persone e alle Messenger Rooms in Italia

Ecco come inviare un messaggio WhatsApp a un contatto non salvato

BUONA PASQUETTA 2020 AUGURI/ Le frasi in rima più divertenti via WhatsApp (Di martedì 28 aprile 2020)ha allargato ledi gruppo ad undi 8. Dopo l'annuncio di Mark Zuckerberg in occasione del lancio di Messenger Rooms, la nuova funzionalità ha debuttato su iOS ed è in procinto di arrivare anche su. Per cercare di respingere la concorrenza di app come Zoom o Google Meet, che hanno riscosso un enorme successo in questo momento di isolamento sociale, l'app di messaggistica ha deciso di migliorare il proprio servizio diraddoppiando il precedente limite di. Se si considera che l'emergenza coronavirus è ben lontana dalla fine, si tratta di una scelta necessaria perper aumentare il proprio bacino di utenti e consentirci di avere una vita sociale mediata dallo schermo del nostro telefono in maniera più semplice e immediata. Come avviare una videochiamata in 8 Per accedere ...

sole24ore : Famiglie senza pc, bambini che fanno i compiti via Whatsapp, ragazzi di cui gli insegnanti hanno perso le tracce: c… - amohadanani : RT @sole24ore: Famiglie senza pc, bambini che fanno i compiti via WhatsApp, ragazzi di cui gli insegnanti hanno perso le tracce: con il cor… - glesnascimento : @DANIBRAGAMKT Passa o contato via WhatsApp - DarioConti1984 : WhatsApp per iPhone ora supporta le video chiamate fino a 8 persone - ErCina3483 : @DiGeralt Ci vuole anche l'autocertificazione x trombare tra un pò , ma devono assistere anche i vigili o gliela mando via whatsapp? -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp via WhatsApp, al via le videochiamate con 8 partecipanti su iOS e Android GQ Italia Il museo dell’Alfa Romeo di Arese racconta i grandi modelli classici

Arese (Milano), 28 aprile 2020 - Fra i musei visitabili on-line in tempi di contagio da Coronavirus c’è anche quello storico dell’Alfa Romeo di Arese. Attraverso foto e video, in questi giorni sui can ...

Lettera a Matilde, figlia di molti paesi, venuta al mondo durante il coronavirus

Ti guardo e penso: “In che strano periodo sei nata”. Sì, perché in effetti i nonni li hai conosciuti via webcam, facendo una videocall su whatsApp. Non ha sentito il calore delle loro mani sulle tue g ...

Arese (Milano), 28 aprile 2020 - Fra i musei visitabili on-line in tempi di contagio da Coronavirus c’è anche quello storico dell’Alfa Romeo di Arese. Attraverso foto e video, in questi giorni sui can ...Ti guardo e penso: “In che strano periodo sei nata”. Sì, perché in effetti i nonni li hai conosciuti via webcam, facendo una videocall su whatsApp. Non ha sentito il calore delle loro mani sulle tue g ...