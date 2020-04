Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2020 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 28 APRILEORE 9.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO. RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI È IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE, SEGNALATO VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DEL KM 474+000 TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE. A CHI PERCORRE LA A24TERAMO SI CONSIGLIA DI MODERARE LA VELOCITÀ PER LA PRESENZA DI FUMO TRAEST E IL NODO A24/A1. PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ. A TAL PROPOSITO, SONO ANCORA ZONE ROSSE I COMUNI DI CELLENO IN ...