Uomini e Donne: Gemma si espone giudicando il nuovo format (Di martedì 28 aprile 2020) Gemma Galgani protagonista di Uomini e Donne anche nel nuovo formato, commenta i suoi corteggiatori e dice la sua sul programma E’ stata la regine delle dame nella versione normale di Uomini e Donne e, anche in questa nuova versione “virtuale”, Gemma continua ad essere la protagonista del programma, programma che non riesce a decollare con gli ascolti purtroppo per Maria De Filippi. Il nuovo formato di Uomini e Donne, perArticolo completo: Uomini e Donne: Gemma si espone giudicando il nuovo format dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Claudia Dionigi passato scomodo | Lorenzo geloso fuori Uomini e Donne

Uomini e Donne - Giovanna Abate interessata all’Alchimista : parla Gemma

Uomini e Donne - Gemma Galgani : "Tina Cipollari è impavida - fa la disturbatrice" (Di martedì 28 aprile 2020)Galgani protagonista dianche nelo, commenta i suoi corteggiatori e dice la sua sul programma E’ stata la regine delle dame nella versione normale die, anche in questa nuova versione “virtuale”,continua ad essere la protagonista del programma, programma che non riesce a decollare con gli ascolti purtroppo per Maria De Filippi. Ilo di, perArticolo completo:siildal blog SoloDonna

luigidimaio : Il coraggio di svolgere il proprio dovere, senza timori o esitazioni. L’agente scelto Pasquale Apicella ci lascia d… - vitocrimi : Rivolgo il mio profondo cordoglio ai familiari di Pasquale Apicella, agente della @PoliziaDiStato che oggi ha perso… - trash_italiano : L'Italia è quel Paese in cui Uomini e Donne va in onda alle 14.45 precise mentre una conferenza del Presidente del… - Carmen2390 : @marikina_24 A fine puntata di uomini e donne di oggi è comparsa la menny dicendo che i casting di temptation non s… - gelso02 : @Ferula18 Nel Lazio età media dei defunti 57 aa. 47% donne, 53% uomini. E comunque nessuno merita di morire in que… -