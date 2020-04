Terremoto oggi Palermo: scossa ore 7,57, ecco epicentro e magnitudo (Di martedì 28 aprile 2020) Trema la terra in Sicilia. Una scossa di Terremoto ha interessato l’area di Palermo, pochi minuti fa, svegliando di fatto tante persone. Il sisma è avvenuto alle ore 7,57 di oggi, 28 aprile 2020 nella zona del capoluogo siciliano. In base alle prime stime fornite dall’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Terremoto potrebbe aver avuto una magnitudo media, fra i 2.9 e 3.4 della scala Richter, quindi avvertito chiaramente dalla popolazione. Aggiornamento ore 8,00 È stata confermata una magnitudo media per il sisma di questa mattina nell’area di Palermo. Il dato dell’Ingv è di 3.1 della scala Richter. Il sisma si è originato in mare, con epicentro nella costa centro settentrionale palermitana, ad una profondità di 25 km. Aggiornamento ore 8,15 L'articolo Terremoto oggi Palermo: scossa ore 7,57, ecco ... Leggi su italiasera Terremoto oggi in Italia 28 aprile 2020 : scossa in provincia di Messina | Tempo reale

