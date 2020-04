Gigi Hadid | l’amore con Zayn Malik continua anche in quarantena

(Di martedì 28 aprile 2020) Gigi Hadid ha festeggiato il suo compleanno numero 25 in quarantena. Eppure è stato il «compleanno più dolce», come ha scritto su Instagram postando alcune immagini del party con soli quattro partecipanti: oltre alla festeggiata, la mamma Yolanda, la sorella minore Bella e il fidanzato Zayn Malik.

vogue_italia : Auguri Gigi ?? - vogue_italia : Tanti auguri @GiGiHadid, 25 anni oggi ?? - BaldQueenPetrie : RT @vogue_italia: Auguri Gigi ?? - ZaynFragoloso : RT @GigiHadidIT: Gigi Hadid ha aggiunto due nuovi highlights sul suo profilo Instagram: Quaranti[m]e e bday per il suo 25esimo compleanno!… - ZaynFragoloso : RT @vogue_italia: Auguri Gigi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Hadid