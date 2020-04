Fase 2 attività motoria | mascherina controproducente | «Si rischia di andare in alcalosi»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 28 aprile 2020) Martedì 28 aprile 2020 –2 riapertura. Il nuovo DPCM, che entrerà in vigore dal 4 maggio, permetterà l’attivitàlontano da casa, sempre tenendo conto delle regole del distanziamento sociale. Resta in piedi il rispetto dello spazio di almeno un metro (per l’attività) e due metri fra le persone (per quella sportiva). Si potrà fare sport individualmente o accompagnando minori o disabili. Novità interessanti, ma su ‘Sport Fair’ il dottor Alberto Macis dell‘Istituto di Medicina dello Sport della FMSI avverte di non usare la2 attività: «Sidiin» Si può fare jogging? Si potràin bicicletta? Sono possibili gli allenamenti? Una delle novità del ...