DEF, Gualtieri: da scostamento no pericoli per sostenibilità conti pubblici (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – Quella predisposta dal Governo in risposta al Covid-19 è “una manovra espansiva imponente di entità mai vista dal dopoguerra ad oggi”. Queste le parole del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione sul Documento di Economia e Finanza (DEF) aggiungendo che “lo scostamento non mette assolutamente a repentaglio la sostenibilità della finanza pubblica, anzi è indispensabile per la tenuta sistema produttivo e quindi per la sostenibilità”. “Il Def che presento oggi – ha sottolineato – è diverso da quanto auspicavo e auspicavamo a inizio anno; l’emergenza che stiamo vivendo ormai da due mesi che da inizio marzo ha fermato il Paese per arginare il diffondersi del contagio ha comportato la necessita di rivedere sia la struttura. Il programma di riforma è rinviato ... Leggi su quifinanza LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Roberto Gualtieri sul DEF : “55 miliardi per le famiglie - per le imprese - per la sanità”

