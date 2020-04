Coronavirus, Zaia: "Io le ordinanze non le revoco" (Di martedì 28 aprile 2020) Venezia, 28 apr. (Adnkronos) - "Io le ordinanze le ho fatte e non le revoco, se qualcuno è convinto che siano illegittime le impugni". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia risponde alle E il governatore ci tiene a spiegare che "ricordo al governo che fino alla scorsa settimana, il Veneto ha applicato sempre i precedenti Dpcm e in maniera più restrittiva: in Veneto ancora oggi i supermercati rimangono chiusi la domenica. Le misure previste dall'ordinanza di ieri non mettono a rischio la salute dei cittadini", assicura e poi sottolinea che "il Veneto è in buona compagnia in tema di ordinanze a cominciare dalle Regioni dello stesso colore politico del governo. Adesso sempre che il sindaco di Firenze voglia aprire le scuole...". "Mi spiace che il ministro Boccia abbia detto queste cose perché è un membro del governo, e tra l'altro ... Leggi su liberoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Zaia : “Rimediare alla figuraccia sulle messe”

