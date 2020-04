Coronavirus: Berlusconi, ‘utilizzare strumenti Ue e shock fiscale’ (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Gli italiani stanno passando una prova molto difficile e stanno dando una grande prova di sé. Molti di loro però sono in difficoltà ogni giorno più gravi, molte aziende non reggono più, molti posti di lavoro sono in pericolo, molti professionisti rischiano di chiudere la partita Iva, molti commercianti di non rialzare la saracinesca. Le nostre proposte sono serie e approfondite, mirano ad utilizzare al meglio i quattro strumenti (Bei, Mes, Sure, Recovery Fund) messi a disposizione dell’Europa anche grazie alle nostre insistenze all’interno del Ppe”. Lo scrive Silvio Berlusconi, in una lettera al vicepresidente, Antonio Tajani, e al coordinamento di presidenza, in occasione della presentazione del piano di Forza Italia per la cosiddetta Fase 2. “Ovviamente -aggiunge il leader di Fi- ... Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Berlusconi - ‘da noi contributo a Istituzioni non manovre politiche’**

Coronavirus - Berlusconi : “Il Governo non mi ha convinto sulla fase 2. Ecco cosa penso”

Coronavirus - Berlusconi “Noi opposizione responsabile” (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Gli italiani stanno passando una prova molto difficile e stanno dando una grande prova di sé. Molti di loro però sono in difficoltà ogni giorno più gravi, molte aziende non reggono più, molti posti di lavoro sono in pericolo, molti professionisti rischiano di chiudere la partita Iva, molti commercianti di non rialzare la saracinesca. Le nostre proposte sono serie e approfondite, mirano ad utilizzare al meglio i quattro(Bei, Mes, Sure, Recovery Fund) messi a disposizione dell’Europa anche grazie alle nostre insistenze all’interno del Ppe”. Lo scrive Silvio, in una lettera al vicepresidente, Antonio Tajani, e al coordinamento di presidenza, in occasione della presentazione del piano di Forza Italia per la cosiddetta Fase 2. “Ovviamente -aggiunge il leader di Fi- ...

SkyTG24 : Covid19, Renzi: 'L'ultimo dpcm è uno scandalo' - berlusconi : L'uso del Meccanismo europeo di stabilità, l'attuazione del fondo Sure e degli altri nuovi strumenti, come, per ese… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Berlusconi: 'Il governo ha gestito male la pandemia' #coronavirusitalia - 2_crim : @LPlahuta Dopo aver visto che è nel business del tracciamento dati sensibili mica tanto - zazoomblog : Coronavirus: Berlusconi ‘da noi contributo a Istituzioni non manovre politiche’ - #Coronavirus: #Berlusconi… -