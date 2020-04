Boxe | Mondiali 2021 assegnati a Belgrado | si combatterà dopo le Olimpiadi?

Leggi su oasport

(Di martedì 28 aprile 2020) Idimaschile si disputeranno a(Serbia). L’AIBA ha comunicato la sua decisioneche New Delhi si è chiamata fuori, l’India ha anche ricevuto una multa di 500mila dollari statunitensi (circa 460mila euro) per il suo dietrofront. Le date della rassegna iridata verranno svelate in un secondo momento, ma è molto probabile che si disputerannoledi Tokyo (23 luglio-8 agosto) come ha ribadito Mohamed Moustahsane, Presidente ad interim di AIBA. La kermesse riservata ai pugili dilettanti tornerà aa 43 anni di distanza dall’ultima volta, quando la città era ancora capitale della Jugoslavia (ora lo è della Serbia). CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DIstefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...