Alberto Contador, Ciclismo: “La sosta farà differenza a livello mentale, per questo Chris Froome potrà vincere il Tour” (Di martedì 28 aprile 2020) Alberto Contador ne è sicuro: “Chris Froome non risentirà di questo spostamento a fine estate del Tour de France 2020, anzi, potrà anche vincerlo”. Il vincitore di due Grand Boucle (nel 2007 e 2009), due Giri d’Italia (nel 2008 e 2015) e tre Vuelta a España (nel 2008, 2012 e 2014) ha da tempo appeso la bicicletta al chiodo, ma ha sicuramente grande voce in capitolo quando di parla del mondo del Ciclismo. Secondo lo spagnolo, ora commentatore tecnico a livello televisivo, questo stravolgimento del calendario potrà regalare parecchie sorprese. Com’è ben noto, la corsa a tappe transalpina è stata spostata al 29 agosto, per il momento. Un ritardo di due mesi esatti per colpa dell’emergenza sanitaria globale che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Una eventualità che, secondo il nativo di Madrid, ... Leggi su oasport (Di martedì 28 aprile 2020)ne è sicuro: “Froome non risentirà dispostamento a fine estate del Tour de France 2020, anzi, potrà anche vincerlo”. Il vincitore di due Grand Boucle (nel 2007 e 2009), due Giri d’Italia (nel 2008 e 2015) e tre Vuelta a España (nel 2008, 2012 e 2014) ha da tempo appeso la bicicletta al chiodo, ma ha sicuramente grande voce in capitolo quando di parla del mondo del. Secondo lo spagnolo, ora commentatore tecnico atelevisivo,stravolgimento del calendario potrà regalare parecchie sorprese. Com’è ben noto, la corsa a tappe transalpina è stata spostata al 29 agosto, per il momento. Un ritardo di due mesi esatti per colpa dell’emergenza sanitaria globale che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Una eventualità che, secondo il nativo di Madrid, ...

Alberto Contador ne è sicuro: “Chris Froome non risentirà di questo spostamento a fine estate del Tour de France 2020, anzi, potrà anche vincerlo”. Il vincitore di due Grand Boucle (nel 2007 e 2009), ...

