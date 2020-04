151mila persone in terapia intensiva se tutto fosse aperto: ecco il report (Di martedì 28 aprile 2020) Alessandro Ferro Un report del Comitato tecnico-scientifico ha "spaventato" il governo su una riapertura più massiccia nella Fase 2: senza chiusure, si stimano 151mila persone in terapia intensiva ed il sistema sanitario nazionale non avrebbe mai retto. ecco il report di 22 pagine con i pareri dei tecnici Facciamo finta che non ci sia alcun lockdown: liberi tutti, scuole, uffici, palestre ed attività commerciali. Cosa succederebbe? La risposta fornita dagli esperti del Comitato tecnico-scientifico al governo è stata allarmante: adesso avremmo almeno 151mila persone ricoverate in terapia intensiva. A fine 2020, si arriverebbe ad un totale 430mila ricoveri ospedalieri. Il perché delle scuole chiuse ecco il perché della "prudenza" scelta dal governo per la Fase 2 che prenderà il via il prossimo 4 maggio. Cosa sarebbe successo, invece, ... Leggi su ilgiornale L’allarme del Comitato Scientifico : “Con la riapertura totale 151mila persone in terapia intensiva in Italia”. Ecco perché prosegue il lockdown

