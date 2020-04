Sindaci del Casertano scrivono a Conte: “Riaprire parrucchieri prima di giugno” (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Sedici Sindaci del Casertano hanno scritto al premier Giuseppe Conte chiedendo di consentire la riapertura dei negozi di parrucchieri, barbiere ed estetista in anticipo rispetto alla data del primo giugno. Si tratta dei primi cittadini facenti parte del comprensorio aversano, raccolti attorno al sindaco di Aversa Alfonso Golia. “Nonostante il grande aiuto profuso dal Governo – scrivono gli amministratori locali – queste categorie vivono uno stato di forte disagio per la chiusura”. I Sindaci chiedono la riapertura “nel rispetto delle norme igienico-sanitarie; con dispositivi di sicurezza e con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on-line”. L'articolo Sindaci del Casertano scrivono a Conte: “Riaprire parrucchieri prima di giugno” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Coronavirus - Conte per la prima volta in Lombardia dall'inizio dell'emergenza : incontri con Fontana e i sindaci di Milano - Bergamo e Brescia

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha firmato questa ... sociale e di quelle igienico-sanitarie sarà verificato dal gestore del cimitero. Per quanto riguarda quelli di ...

Dal 4 maggio riaprono i parchi, sì al cibo da asporto e sì all'attività motoria anche distante da casa. Via libera alle visite ai parenti ma niente rimpatriate.

