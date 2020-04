Rimpianto Napoli, la Juve e Calciopoli, l’Inter e il rischio ritiro: Cannavaro si racconta (Di lunedì 27 aprile 2020) Ha raccontato tanto. Si è aperto Fabio Cannavaro. Lo ha fatto nella diretta Instagram con Damiano ‘Er Faina’. Ha parlato del Rimpianto di Napoli, della Juve e di Calciopoli e dell’Inter con il rischio ritiro. Rimpianto Napoli – “Il Rimpianto di Napoli è che sono andato via troppo presto perché purtroppo la società aveva problemi economici e quindi mi ricordo ancora oggi che Ferlaino mi chiamò e mi disse che se non avessi accettato l’offerta del Parma – che io stavo per rifiutare – la società sarebbe fallita il giorno dopo. Mi diede questa responsabilità e io dovetti comunque accettare perché era veramente arrivata al limite”. LA Juve E Calciopoli – “Juve? Il rammarico è che è successo tutto quel casino dopo due anni in cui ho fatto delle ... Leggi su calcioweb.eu Napoli-Barcellona : Il gol divorato da Callejon che lascia un rimpianto

