Nord Corea instabile Uno snodo storico (Di lunedì 27 aprile 2020) L’ instabilità interna in Corea del Nord è una notizia pessima per la comunità internazionale, già alle prese con il coronavirus: l’ Asia potrebbe ora tornare prepotentemente al centro di nervosi giochi geostrategici.Negli ultimi tre anni, malgrado i persistenti venti di guerra, la spirale verso l’ abisso ha rallentato per il riannodarsi del dialogo (anche se balbettante) tra Seul e Pyongyang, per le trattative congelate sul programma nucleare del Nord tra Kim Jong-Il e Donald Trump, per l’ apparente distensione voluta da cinesi e russi con i giapponesi attenti osservatori. Gli interessi in campo sono tuttavia opposti, se non contrastanti: se Seul (che ha l’ 11ª economia al mondo) è convinta che in un tempo non lontano l’ unione del Paese si realizzerà sotto la propria egida come successe alla Germania ... Leggi su ecodibergamo Kim Jong-Un - la verità sulla foto fake del leader nord coreano con un telo rosso

Corea del Nord - Kim Jong-un morto : gli indizi rivelatori - cosa non torna sull'impennata di importazioni

«Kim Jong Un è vivo e sta bene» - Seul frena le voci sulla morte del leader nordcoreano : nessun movimento sospetto dal Nord (Di lunedì 27 aprile 2020) L’ instabilità interna indelè una notizia pessima per la comunità internazionale, già alle prese con il coronavirus: l’ Asia potrebbe ora tornare prepotentemente al centro di nervosi giochi geostrategici.Negli ultimi tre anni, malgrado i persistenti venti di guerra, la spirale verso l’ abisso ha rallentato per il riannodarsi del dialogo (anche se balbettante) tra Seul e Pyongyang, per le trattative congelate sul programma nucleare deltra Kim Jong-Il e Donald Trump, per l’ apparente distensione voluta da cinesi e russi con i giapponesi attenti osservatori. Gli interessi in campo sono tuttavia opposti, se non contrastanti: se Seul (che ha l’ 11ª economia al mondo) è convinta che in un tempo non lontano l’ unione del Paese si realizzerà sotto la propria egida come successe alla Germania ...

ilpost : Circolano notizie sulla morte di Kim Jong-un, il dittatore della Corea del Nord. Come dobbiamo prenderle? Abbiamo f… - MediasetTgcom24 : 'Kim Jong-Un è morto': in Corea del Nord prosegue il silenzio e l'ipotesi prende quota #kimjung-un… - Corriere : Corea del Nord: Kim Yo-jong, sorella minore del Maresciallo, si prepara alla successione - ileanariparbel6 : RT @Libero_official: 'Dopo #Kim potere alla sorella? Non voglio neanche pensarci'. Fonti autorevoli: perché la Corea del Nord non può andar… - pietro30199674 : RT @narrabondo: In Corea del Nord il regime mente ai governati attraverso un sistema di informazione controllato. È vietata la libera inizi… -