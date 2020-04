‘Libera’ commemora via social i ‘caduti’ Delcogliano | Iermano e Della Ratta

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –“Sognavano e lavoravano per una politica diversa al servizio del territorio”. Michele Martino, coordinatore di Libera Benevento, da noi intervistato, ha voluto ricordare il sacrificio di Raffaele, assessore regionaleCampania, e di Aldo, il suo autista, uccisi a Napoli il 27 aprile del 1982 dalle Brigate Rosse. Martino ha ricordato anche l’anniversariomorte del carabiniere di Sant’Agata de’ Goti, Tiziano, ucciso il 27 aprile del 2013, mentre era impegnato in un servizio anti-rapina. Un 27 aprile diverso, quello di quest’anno, perché caratterizzato dalla impossibilità di celebrare la memoria di questi caduti con gli studenti in piazza a causapandemia: ma il ricordo e il sacrificio di queste sanniti resta vivido e forte. ...