Lazio: 83 positivi in più (Di lunedì 27 aprile 2020) -Asl Roma 1: 12 nuovi casi positivi. 2 decessi: 2 donne di 78 e di 87 anni con patologie pregresse. 19 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da oggi operativo il laboratorio H24 per test #covid19. Da oggi le USCA-R a lavoro per completare indagine epidemiologica all’Ateneo Salesiano -Asl Roma 2: 13 nuovi casi positivi. 2 decessi: una donna di 74 anni e un uomo di 93 anni. 3 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. Hotel Capannelle completato il trasferimento di 8 persone negative nelle strutture di provenienza: situazione sotto controllo -Asl Roma 3: 12 nuovi casi positivi di cui 5 in isolamento domiciliare. 10 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio: attenzionata Villa Sandra e RSA San Raffaele ... Leggi su romadailynews Coronavirus. Lazio : 84 nuovi positivi

