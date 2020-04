Huawei Nova 7, 7 SE e 7 Pro, 5G e quattro fotocamere per tutte le tasche (Di lunedì 27 aprile 2020) Huawei ha annunciato la nuova serie di smartphone di fascia media Nova 7 composta da tre dispositivi: Nova 7, Nova 7 Pro e Nova 7 SE. Seppur basati su processori diversi, tutti i modelli godono del supporto 5G e di un comparto fotografico con quattro fotocamere. L’azienda cinese dunque sembra puntare molto sul nuovo standard di rete in questo 2020, annunciando dispositivi compatibili anche nella fascia media del mercato smartphone. Partiamo dal modello principale, Huawei Nova 7. Cuore dello smartphone è il processore Kirin 985 abbinato a 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, a seconda dell’allestimento. La parte frontale è occupata da un ampio pannello OLED da 6,53 pollici con risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080 pixel) e sensore biometrico integrato. Lo schermo non ha i bordi curvi – a differenza della variante Pro – ma ospita la ... Leggi su ilfattoquotidiano Huawei Nova 7 - 7 Pro e 7 SE sono ufficiali : sul piatto il 5G a buon mercato

