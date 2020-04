Final Fantasy 7 Remake: Come sbloccare il Tramonto degli Dei (Di lunedì 27 aprile 2020) In Final Fantasy 7 Remake vi è un oggetto da equipaggiare che potrebbe tornarvi molto utile, si tratta del Tramonto degli Dei, con il quale potete avere la Barra Limite sempre carica. Come sapete la Barra Limite è quella che vi permette di dare via ad attacchi devastanti, tuttavia si ricarica gradualmente e lentamente. Prima di proseguire avete già letto la Recensione di Final Fantasy 7 Remake? Come sbloccare il Tramonto degli Dei in Final Fantasy 7 Remake Nel gioco esiste un modo per avere la barra sempre carica, dovrete equipaggiare uno speciale oggetto ed ottenerlo non è facile, per cui consideratela Come una grande ricompensa. Assicuratevi di: Portare a termine tutte le sfide del Colosseo di Corneo dei Capitoli 9 e 14Completare tutte le sfide del simulatore VR nel quartier generale della Shinra nel Capitolo 16Portare a termine ... Leggi su gamerbrain Final Fantasy VII Remake accoglie Red XIII tra i personaggi giocabili grazie all'uso di un editor di salvataggi

