Dessì | «Per tornare al ritmo partita ci vorrà almeno un mese»

Riccardo Dessì, ex difensore del Cagliari negli anni '70 e attuale medico ha parlato in esclusiva ai microfoni di Cagliarinews24.com Riccardo Dessì, roccioso difensore del Cagliari a cavallo fra i '60 e i '70, e attuale medico sportivo ha parlato ai microfoni di Cagliarinews24.com. Queste le parole di Dessì. LEGGI L'INTERVISTA INTEGRALE SU CAGLIARI NEWS 24 Da ex giocatore, cosa comporta per gli atleti il lungo stop di queste settimane? «Per tornare al ritmo partita ci vorrà almeno un mese di preparazione, sarà un po' come fare una preparazione pre-campionato visto che i giocatori sono fermi ormai da quasi due mesi. Non parliamo poi di preparare il campionato successivo in tempi ancora più compressi, mi sembra una cosa difficilissima».

