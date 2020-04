Barbara D' Urso e la crisi con gli uomini | la confessione

(Di lunedì 27 aprile 2020) Quando si parla d’amore perD’è sempre difficile. E’ successo ancora nel corso della puntata di Live Non è La D’. Una battuta, un commento con Valeria Marini che ci riporta indietro col tempo a una sua intervista a Verissimo… La settimana scorsa era toccata ad Antonella Elia riportare vivo un ricordo di sua mamma Vera. Ora è toccato aArticolo completo:D'e lacon gli: ladal blog SoloDonna

trash_italiano : 'Se ami l'Italia mantieni le distanze' sembra uno dei bollini delle trasmissioni di Barbara d'Urso. - matteograndi : Certo, un’idea geniale. E i runner saranno seguiti per tutta la durata dell’allenamento da un cronometratore di st… - trash_italiano : Il figlio di Albano e Romina Power: 'Barbara d'Urso deve morire' - flamanc24 : RT @trash_italiano: 'Se ami l'Italia mantieni le distanze' sembra uno dei bollini delle trasmissioni di Barbara d'Urso. - Pilon_Andrea : RT @ilruttosovrano: Salvini rivendica la libertà di culto: vuole tornare a pregare da Barbara D'Urso. #27aprile #Fase2 -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Urso

Barbara D'Urso vince tra i talk: gli ascolti di Live Non è la D'Urso superano Giletti e Fazio La puntata del 26 aprile di Live Non è la D'Urso ha vinto la ...Luigi Favoloso è indagato per stalking. Dopo la vicenda della scomparsa, la procura di Milano ha iscritto l'imprenditore nel registro ...