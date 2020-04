Tragedia a Pavia | un uomo si toglie la vita dandosi alle fiamme

Leggi su bigodino

(Di domenica 26 aprile 2020) A Remondò, frazione di Gambolò, in provincia di, unha compiuto un gesto estremo e disperato. Un pensionato 70ennese ha deciso dirsi lain maniera orrenda. Esasperato per via della quarantena, portato al limite dalla solitudine ed evidentemente depresso e senza speranza, l’anziano non ha visto altra via d’uscita da questo tunnel di disperazione. E allora ha preso questa tragica decisione, gettando nello sgomento la sua famiglia e tutto il comune in cui viveva. L’, ormai fuori di sé, si è cosparso il corpo di benzina e poi, con incredibile sangue freddo, si è dato fuoco, morendo avvolto d. Sua moglie, quando ha visto il marito avvolto dnel cortile della loro abitazione, in via Santa Margherita, ha chiamato immediatamente Carabinieri e 118. I soccorsi si sono precipitati sul luogo solo ...