Harry e Meghan Markle: la notizia che fa tremare la Royal Family (Di lunedì 27 aprile 2020) La Royal Family sarebbe preoccupata per l’annuncio dell’uscita del libro di Harry e Meghan Markle, scritto a quattro mani da due scrittori amici della coppia: Omid Scobie (giornalista di Harper’s Bazaar) e Carolyn Durand (giornalista americana di Elle e ABC News). Il libro uscirà il prossimo 11 agosto e si intitola “Reali del tutto moderni: il vero mondo di Harry e Meghan” (vero titolo “Thoroughly Modern: The Real World of Harry and Meghan”) e parlerà appunto di come Harry e Meghan hanno lasciato la Royal Family. La preoccupazione della Regina e degli eredi al trono è quella che questo libro possa in qualche modo trasformarsi in una sorta di vendetta da parte proprio di Harry e Meghan Markle. Sarà davvero così? Nel dubbio l’interesse per quel libro cresce… Visualizza ... Leggi su bitchyf Harry e Meghan fanno tremare la Corona con la loro biografia

Harry e Meghan : in uscita la biografia che farà tremare la Corona

Harry e Meghan - una biografia travolgerà la Corona (Di lunedì 27 aprile 2020) Lasarebbe preoccupata per l’annuncio dell’uscita del libro di, scritto a quattro mani da due scrittori amici della coppia: Omid Scobie (giornalista di Harper’s Bazaar) e Carolyn Durand (giornalista americana di Elle e ABC News). Il libro uscirà il prossimo 11 agosto e si intitola “Reali del tutto moderni: il vero mondo di” (vero titolo “Thoroughly Modern: The Real World ofand”) e parlerà appunto di comehanno lasciato la. La preoccupazione della Regina e degli eredi al trono è quella che questo libro possa in qualche modo trasformarsi in una sorta di vendetta da parte proprio di. Sarà davvero così? Nel dubbio l’interesse per quel libro cresce… Visualizza ...

Corriere : Harry e Meghan preparano il libro sulla «Megxit». E a Palazzo si teme una vendetta in stile-Diana - infoitcultura : Principe Harry, i messaggi a Tom Markle il padre di Meghan: “Solo noi possiamo aiutarti” - infoitcultura : Harry e Meghan, una biografia travolgerà la Corona - bnotizie : La versione di Harry e Meghan in una biografia, il libro che svelerà i motivi dell`addio alla corona - HicEstLeo : PENOSI D'altra parte, servono soldi per vivere... -