Flavio Briatore silura Conte: "Soltanto chiacchiere. Servono finanziamenti a fondo perduto" (Di domenica 26 aprile 2020) Francesca Galici Flavio Briatore si scaglia ancora contro Giuseppe Conte in difesa degli imprenditori italiani, in molti casi ancora in attesa del sussidio dello Stato, e dà la sua ricetta per far ripartire il Paese Flavio Briatore è uno dei più lungimiranti e attivi imprenditori del nostro Paese e durante l'emergenza coronavirus non si è mai tirato indietro nel dare il suo parere a livello economico sulla gestione della crisi in atto. I discorsi del patron del Billionaire sono sempre pragmatici, mai ipotetici. Briatore è un imprenditore che ha fondato il suo impero sulla concretezza e proprio questo sembra chiedere al governo nel varare le misure a sostegno delle aziende, che a causa del lockdown rischiano di fallire, se non è già accaduto. Il suo ultimo intervento contro Giuseppe Conte è stato forte e deciso, con ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - Flavio Briatore : “Se il nostro Governo avesse avuto gli attributi avrebbe chiesto i danni alla Cina. In questi mesi serve lo stop totale a affitti e tasse”

Flavio Briatore contro i giornali : “Notizie false - pensassero a cose serie”

