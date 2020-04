Contagiati da coronavirus in Italia: malati, morti, guariti. I numeri aggiornati a oggi, oltre 197mila casi positivi (Di domenica 26 aprile 2020) Di seguito il bollettino con l’aggiornamento sul numero di Contagiati, morti, guariti da coronavirus in Italia. Il numero totale di positivi in Italia, da quando è iniziata l’emergenza, è di 197.675 che sono così ripartiti: 1106.103 ammalati, 64.298 guariti, 26.644 morti. Di seguito il quadro dettagliato. BOLLETTINO Contagiati DA coronavirus IN Italia (26 aprile): TOTALE CONTAGI IN Italia (dall’inizio dell’emergenza): 197.675 (oggi aumento di 2.324): 106.103 ammalati, 64.298 guariti, 26.644 morti TOTALE malati: 106.103 (oggi aumento di 256) di cui: 2.009 in terapia intensiva, 21.372 ricoverati con sintomi, 82.722 in isolamento domiciliare TOTALE morti: 26.644 (oggi aumento di 260) TOTALE guariti: 64.298 (oggi aumento di 1.178) stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi ... Leggi su oasport Coronavirus - i morti e i contagiati in Italia

Coronavirus a Napoli - nessun decesso e cinque contagiati nelle ultime 24 ore

