Confindustria attacca: 4 maggio vicino, quale metodo si segue? | Gentiloni: Governo ha gestito bene l'emergenza (Di domenica 26 aprile 2020) Il presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi attacca il Governo sulla fase 2: "Stiamo arrivando alla fatidica soglia del 4 maggio senza sapere quale sarà il metodo". Conte: 'Non possiamo protrarre lockdown, ma non è un liberi tutti' Bar e ristoranti restano chiusi Il premier Giuseppe Conte, in una intervista a Repubblica, riferisce sullo stato dell’arte Anche l’Anci ha sollecitato Palazzo Chigi a fare maggiore chiarezza per tempo sulle regole da seguire. Intanto nel "Decreto aprile" secondo indiscrezioni il Governo vorrebbe inserire il blocco dei licenziamenti per altri due mesi e nuovi congedi speciali.Dice Bonomi: "È dal 5 aprile che io chiedo qual è il metodo per arrivare alla riapertura e non tanto la data della riapertura, ad oggi non ho ancora avuto una risposta". Secondo Bonomi ... Leggi su blogo Confindustria attacca il governo per riaprire - ma le fabbriche non sono ancora in sicurezza

La Fiom attacca Confindustria : "Cieche pressioni - pensa solo al profitto" (Di domenica 26 aprile 2020) Il presidente designato diCarlo Bonomiilsulla fase 2: "Stiamo arrivando alla fatidica soglia del 4senza saperesarà il". Conte: 'Non possiamo protrarre lockdown, ma non è un liberi tutti' Bar e ristoranti restano chiusi Il premier Giuseppe Conte, in una intervista a Repubblica, riferisce sullo stato dell’arte Anche l’Anci ha sollecitato Palazzo Chigi a farere chiarezza per tempo sulle regole da seguire. Intanto nel "Decreto aprile" secondo indiscrezioni ilvorrebbe inserire il blocco dei licenziamenti per altri due mesi e nuovi congedi speciali.Dice Bonomi: "È dal 5 aprile che io chiedo qual è ilper arrivare alla riapertura e non tanto la data della riapertura, ad oggi non ho ancora avuto una risposta". Secondo Bonomi ...

Pedro69280970 : RT @La7tv: #tagada Il prof. Marco Revelli attacca la politica di @Confindustria per il #virus: 'Ha sempre voluto non chiudere, a fine febbr… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Il prof. Marco Revelli attacca la politica di @Confindustria per il #virus: 'Ha sempre voluto non chiudere, a fine febbr… - donpas52 : RT @La7tv: #tagada Il prof. Marco Revelli attacca la politica di @Confindustria per il #virus: 'Ha sempre voluto non chiudere, a fine febbr… - folfra : RT @La7tv: #tagada Il prof. Marco Revelli attacca la politica di @Confindustria per il #virus: 'Ha sempre voluto non chiudere, a fine febbr… - AdrianoSalis : RT @La7tv: #tagada Il prof. Marco Revelli attacca la politica di @Confindustria per il #virus: 'Ha sempre voluto non chiudere, a fine febbr… -