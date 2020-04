Carolina Morace: «Protocollo Figc? Nel calcio femminile è impensabile» (Di domenica 26 aprile 2020) Carolina Morace ha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com della ripresa del calcio femminile. Le sue parole Carolina Morace ha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com della ripresa del calcio femminile. Queste le parole dell’ex tecnico del Milan femminile. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 Il Protocollo della Figc per la ripresa degli allenamenti le sembra attuabile in Serie A femminile? «Nella Serie A femminile un Protocollo del genere è impensabile. Nessuno parla del calcio femminile ma lo sanno tutti che è impensabile, la Serie A femminile non ha le forze economiche né è stato messo in budget un evento del genere. Mi viene da ridere pensare che anche laddove le società professionistiche abbiano centri sportivi, non le dividerebbero con le squadre femminili, per cui per il femminile non c’è ... Leggi su calcionews24 Covid - gli effetti sul calcio femminile. La preoccupazione di Carolina Morace : “Non se ne parla più - solo spot ma servono soluzioni”

Carolina Morace ha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com della ripresa del calcio femminile. Queste le parole dell’ex tecnico del Milan femminile. «Nella Serie A femminile un protocollo del ...

Covid, gli effetti sul calcio femminile. La preoccupazione di Carolina Morace: “Non se ne parla più, solo spot ma servono soluzioni”

