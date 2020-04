Altri 260 morti | è il dato più basso dal 15 marzo

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 26 aprile 2020) Sono salite a 26.644 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 260 in un giorno. È ilpiùregistrato da oltre 40 giorni: il 15, infatti, ci furono 368in 24 ore mentre il giorno prima se ne registrarono 175. Ieri l’aumento era stato di 415. Ilè stato reso noto dalla Protezione civile.Dopo cinque giorni di seguito si ferma però il calo dei malati: gli attualmente positivi sono 106.103, 256 in più rispetto a ieri. Sabato c’era stato un calo di 680 malati.Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresie guariti - è di 197.675, con un incremento rispetto a sabato di 2.324; l’aumento ieri era stato di 2.357.Il numero dei guariti sale a 64.928, con un incremento rispetto a ieri di 1.808. L’aumento ieri era stato di 2.622. Prosegue ancora il ...