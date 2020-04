Starlink e Ufo, Covid-19 e 5G: le segnalazioni più bizzarre di Aprile (Di sabato 25 aprile 2020) Ancora una volta nella serata di ieri, 24 Aprile, l’associazione ricerca italiana aliena ( A.R.I.A) è stata subissata da molte segnalazioni provenienti per la maggior parte dal Nord Italia e qualcuna dal Centro Italia: molti testimoni segnalavano la presenza in cielo di molti puntini luminosi in rapido movimento, apparizione che però sarebbe durata giusto una manciata di secondi. In molti si sono domandati cosa fossero e ancora una volta la fantasia ha fatto immaginare ad una invasione aliena. L’ufologo ligure e fondatore di A.R.I.A Angelo Maggioni ci tiene a tranquillizzare tutti spiegando l’accaduto: “Nessun ufo e nessun alieno, per il momento direi che il contatto tra noi e loro è ancora rimandato, quello che è stato avvistato stanotte tra le 21:50 e 22:.00 è semplicemente il trenino Starlink di Elon Musk ... Leggi su meteoweb.eu SATELLITI STARLINK NEL CIELO DI SAVONA/ Video - ma c'è chi grida agli Ufo... (Di sabato 25 aprile 2020) Ancora una volta nella serata di ieri, 24, l’associazione ricerca italiana aliena ( A.R.I.A) è stata subissata da molteprovenienti per la maggior parte dal Nord Italia e qualcuna dal Centro Italia: molti testimoni segnalavano la presenza in cielo di molti puntini luminosi in rapido movimento, apparizione che però sarebbe durata giusto una manciata di secondi. In molti si sono domandati cosa fossero e ancora una volta la fantasia ha fatto immaginare ad una invasione aliena. L’ufologo ligure e fondatore di A.R.I.A Angelo Maggioni ci tiene a tranquillizzare tutti spiegando l’accaduto: “Nessun ufo e nessun alieno, per il momento direi che il contatto tra noi e loro è ancora rimandato, quello che è stato avvistato stanotte tra le 21:50 e 22:.00 è semplicemente il treninodi Elon Musk ...

Nuovi avvistamenti di “file di luci” nei cieli savonesi: lo Starlink di Elon Musk continua ad incuriosire

