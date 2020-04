Povia canta “Bella Ciao” alla sua maniera | scoppia la polemica sul web

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 25 aprile 2020) Cogliendo l’occasione di questa Festa della Liberazione, quest’anno per gli italiani vissuti in unainsolita, ilnteha deciso di provocare un po’ il web e la società con una rivisitazione dell’inno dei partigiani. La Bella Ciao famosa in tutto il mondo, e che fare ancora oggi grandi e piccini, viene modificata dalnte, a modo suo. Le polemiche su “Bella Ciao” diNel giro di poco tempo, il video della Bella Ciao diha subìto indignato il web e sollevato non poche polemiche. Una reazione che ilnte si aspettava, non a caso aveva accompagnato il video con un commento “Farrabbiare qualcuno ma.. è la verità”, ha scritto ilutore milanese. Ma cosa avrà effettivamente infastidito l’opinione pubblica? Forse il fatto che in uno dei versetti da lui ...