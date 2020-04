Oms | I guariti dal coronavirus? Nessuna prova che siano immuni

HuffPostItalia : Oms: 'Nessuna prova che i guariti abbiamo anticorpi che proteggono da un nuovo contagio' - repubblica : Coronavirus nel mondo, Oms: 'Nessuna prova che guariti siano immuni' [aggiornamento delle 16:59] - repubblica : Coronavirus, oltre 200 mila morti nel mondo. L'Oms: 'Nessuna prova che guariti siano immuni' [di KATIA RICCARDI] [a… - FFabrizios : RT @icebergfinanza: Non c'è prova che i guariti siano immuni dal Covid, dice l'Oms... quindi il vaccino non serve a nulla! Grazie dell’info… - bah_dis : RT @icebergfinanza: Non c'è prova che i guariti siano immuni dal Covid, dice l'Oms... quindi il vaccino non serve a nulla! Grazie dell’info… -

Oms guariti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Oms guariti