Fase 2, le mascherine avranno prezzo fisso e saranno obbligatorie (Di sabato 25 aprile 2020) Le mascherine saranno vendite a prezzo fisso imposto dallo Stato. Una decisione che viene incontro alle famiglie italiane. Saremo tutti obbligati all’utilizzo delle mascherine nel corso della Fase 2 che inizierà una volta dichiarata la fine del lockdown fissata per il 3 maggio. Non sarà la fine dell’emergenza ma l’inizio della Fase di convivenza con il Coronavirus. Così le mascherine avranno un prezzo fisso contro ogni forma di speculazione. “Nelle prossime ore fisseremo il prezzo massimo per la vendita delle mascherine”. Lo ha detto Domenico Arcuri, commissario all’emergenza del coronavirus, in conferenza dalla Protezione Civile. Per la fabbricazione delle mascherine lo Stato utilizzerà un”altra grande azienda italiana. “Non avremo solo riconversione di nuovi impianti con Cura Italia ma anche l’acquisto ... Leggi su direttasicilia Al via dal 4 maggio i primi test sierologici su un campione di 150 mila persone. Arcuri : “Pronti a distribuire tutte le mascherine che serviranno per la Fase 2”

Fase 2 - le novità di Arcuri : test sierologici e prezzi fissi per mascherine

