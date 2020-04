Falso documento con divieto di svolgere attività balenari a scopo ricreativo fino all’11 giugno: individuato l’autore, è una guardia giurata (Di sabato 25 aprile 2020) E’ accaduto nel pomeriggio di ieri dove una circolare con intestazione “Questura di Roma-DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE”, riportante il logo della Repubblica Italiana modificata ad arte, vietava la navigazione ai piccoli natanti e la pesca di ogni tipo per il rischio di contagio covid-19 fino alla data dell’ 11 giugno 2020. La notizia ha raggiunto migliaia di utenti che hanno a loro volta diffuso la falsa circolare emessa dalla Questura di Roma, innumerevoli i commenti e le frasi d’indignazione sul contenuto della falsa notizia che hanno intasato non solo tutti i social network, ma anche le Pec della Questura di Roma, della capitanerie di porto e della Guardia di Finanza. Immediatamente gli agenti della Squadra Investigativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale diretti da Angela Cannavale, attraverso verifiche ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus. Il falso documento della Questura di Roma con i divieti per le attività ricreative in mare

