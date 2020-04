Deputato leghista entra alla Camera nonostante la febbre e parla senza mascherina: è polemica (Di sabato 25 aprile 2020) Un Deputato della Lega è entrato nell’Aula della Camera nonostante la febbre. Oltretutto è stato ripreso due volte perchè non indossava la mascherina. Giuseppe Basini, Deputato leghista di 73 anni, si è presentato alla Camera dei Deputati nonostante la febbre. alla lettura del termoscanner gli è stata rilevata una temperatura di 37,7 ma, dopo uno … L'articolo Deputato leghista entra alla Camera nonostante la febbre e parla senza mascherina: è polemica NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Giuseppe Basini : il deputato leghista con la febbre e senza mascherina a Montecitorio

