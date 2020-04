Bella è stata adottata | in molti hanno fatto richiesta

Leggi su bigodino

(Di sabato 25 aprile 2020) Finalmente unanotizia,. Era rimasta sola, dopo che il dottor Roberto Mileti, ha perso la vita a causa del Covid-19. La sua storia è diventata presto virale e per lei sono arrivatessime richieste, ma alla fine è stato scelto un amico del suo proprietario. Una vicenda incredibile, che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. La notizia hapresto il giro del web e tutti ne sono felici. In base alle informazioni che sono state rese note, il medico di Latina, in provincia di Roma, ha perso la vita, poiché ha contratto il Coronavirus. I suoi colleghiprovato a fare il possibile per riuscire a salvarlo, ma alla fine, nonostante i loro disperati tentativi per lui non c’è stato nulla da fare ed il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Roberto Mileti, ha lasciato la sua famiglia, la sua ...