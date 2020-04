Barbara D’Urso | imprevisto durante la diretta | “Non ci riesco!” Cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 25 aprile 2020)D’Urso è inarrestabile, anche in quarantena. La conduttrice di punta di Mediaset continua a lavorare in tv ed è una delle poche perché tanti programmi sono stati sospesi per via dell’emergenza sanitaria. Ogni giorno Carmelita si collega indallo studio di Pomeriggio Cinque, mentre la domenica sera è prontissima con il suo Live Non è la D’Urso. Entrambe le trasmissioni sono state ripensate: meno intrattenimento e gossip, più informazione e attualità. Ma non solo la tv.D’Urso è sempre più attiva anche sui social. Su Instagram condivide ogni giorno foto, filmati, tutorial e consigli, come quelli di cucina oltre a raccomandarsi sempre sulle precauzioni da adottare in questo momento delicato. E non è finita qui perché la presentatrice campana adesso ha voluto ...