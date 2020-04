25 aprile, Mattarella omaggia i caduti all’altare della Patria a Roma: da solo e con la mascherina. Il trombettiere suona il Silenzio – le immagini (Di sabato 25 aprile 2020) A sorpresa la mattina del 25 aprile, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato l’altare della Patria a Roma. Un omaggio in forma privata, per ricordare i caduti e celebrare così la Liberazione. Il Capo dello Stato è arrivato indossando la mascherina, salvo poi levarsela in segno di rispetto al milite ignoto. Ad attenderlo in cima alla scalinata due corazzieri, anche loro con la mascherina, e un trombettiere che ha suonato “Il Silenzio”. Mattarella aveva già rilasciato un messaggio in occasione della Festa, ricordando che, ancora una volta, “l’unità è la chiave per superare ancora una volta le avversità”. L'articolo 25 aprile, Mattarella omaggia i caduti all’altare della Patria a Roma: da solo e con la mascherina. Il trombettiere suona il Silenzio – le immagini proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano 25 Aprile : Mattarella - da solo e con mascherina - all’Altare della Patria

25 aprile - il messaggio di Mattarella : “Valori Resistenza sono riserva etica. Ce la faremo di nuovo - tutti insieme”

"Come allora uniti possiamo rinascere". Il 25 aprile di Mattarella - solo e in mascherina (Di sabato 25 aprile 2020) A sorpresa la mattina del 25, il presidenteRepubblica, Sergio, ha visitato l’altare. Un omaggio in forma privata, per ricordare ie celebrare così la Liberazione. Il Capo dello Stato è arrivato indossando la mascherina, salvo poi levarsela in segno di rispetto al milite ignoto. Ad attenderlo in cima alla scalinata due corazzieri, anche loro con la mascherina, e un trombettiere che ha suonato “Il Silenzio”.aveva già rilasciato un messaggio in occasioneFesta, ricordando che, ancora una volta, “l’unità è la chiave per superare ancora una volta le avversità”. L'articolo 25all’altare: dae con la mascherina. Il trombettiere suona il Silenzio – le immagini proviene da Il ...

repubblica : Il messaggio di Mattarella per il 25 aprile: 'I valori della Resistenza sono la nostra riserva etica. Oggi come all… - Agenzia_Ansa : Mattarella: 'Festa nelle case, il 25 aprile è la nostra forza' #ANSA - Avvenire_Nei : #25aprile2020 il messaggio. #Mattarella: oggi come ieri, tutti insieme ce la possiamo fare - Mark_DiDonato84 : RT @claudio_2022: Oggi le reti televisive sono inguardabili. Una disinformazione che va avanti dal 45. Siamo passati da una dittatura appar… - AnnamariaBosia : RT @la_dante: 'Rinasceremo come allora' Grazie, Presidente Mattarella, e buon 25 aprile a tutti. -