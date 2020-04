25 aprile | De Maria Pd | ‘diversi atti sfregio a monumenti | non sottovalutare’

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 25 aprile 2020) Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “In diverse realtà del Paese si sono verificati, proprio in occasione del 25didedicati alla Resistenza. Sono gesti indegni e spregevoli. E non vanno sottovalutati. Nell’Antifascismo e nella Resistenza ci sono le fondamenta della nostra Democrazia. Auspico che i responsabili siano individuati e perseguiti”. Lo sottolinea Andrea De, deputato PD e Segretario di Presidenza della Camera.L'articolo 25: De(Pd), ‘diversi, non sottovalutare’ CalcioWeb.