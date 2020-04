Ripresa Serie A, le date ipotizzate dal Governo per ripresa allenamenti (Di venerdì 24 aprile 2020) ripresa Serie A, Governo al lavoro per pianificare il ritorno in campo: ecco le possibili date per gli allenamenti dei club Il Comitato Tecnico Scientifico del Governo italiano sta studiando il piano per permettere la ripresa della Serie A, nonostante l’emergenza Coronavirus. Fra i temi di discussione più delicati c’è il protocollo della Federcalcio, decisivo per il ritorno agli allenamenti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Governo starebbe pensando di consentire a partire dal 4 maggio la ripresa degli allenamenti individuali. Il 18 maggio, invece, si ipotizza che possano ripartire gli allenamenti di squadra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Lazio - Lotito : «Ripresa Serie A? Chi si oppone non sa quello che dice»

Gianni Rezza sulla ripresa della Serie A : “decisione difficile - non esiste rischio zero”

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss la ripresa dei campionati di calcio ... Il patron dei giallazzurri ha poi commentato la possibilità di una ...

Gli ultras dell'Atalanta hanno preso una netta posizione rispetto alla ripresa della Serie A. «A voi basterà mettervi un lutto al braccio ...

